Феминизм или унижение женского достоинства. В Казани все переругались из-за дамской парковки

Розовый - цвет женщин

Фото © ТАСС/Егор Алеев

Если бы в руководстве казанского "ЦУМА" знали чем все кончится - подумали бы трижды. Возле входа появились 10 розовых мест для парковки. Только для женщин. В руководстве торгового центра объяснили это заботой о женщинах - ведь они главные покупательницы.

Места - ближе к входу и шире почти вдвое - 4,4 вместо привычных 2,5 метров. Но инициатива, как гласит мрачная поговорка, порой наказуема. Первый удар прилетел от женщин. Вот как на идею отрегировали в твиттере. Мы замазали обилие нецензурной лексики, так что недостающие слова поставьте на свой вкус.

© twitter

К обсуждению, а вернее осуждению розовой парковки стали подключаться и знаменитости. Так яростный пост написал радиоведущий Сергей Стиллавин. Ему тоже эта идея пришла не по душе - ибо несправедлива. "Гендерному неравенству есть место только в сортире и на приёме у гинеколога" - так обозначил свою мысль Стилавин

© facebook/Сергей Стиллавин

Запретить нельзя оставить

В сети стали появляться шутки на тему женской парковки. Все изощрались в остроумии как могли. Например вот так.

Фото © twitter

Шум поднялся такой, что полиция Казани просто не смогла оставаться безучастной. Волевым решением женскую парковку решили отменить. На удаление розовых ячеек выделили три дня. "В ведомстве считают, что самодеятельность руководителей магазина противоречит правилам дорожного движения и действующему законодательству." - поясняет позицию дорожной полиции портал Car.ru.

И тут же стали появляться те девушки, кто потерей парковки оказался недоволен. Потому что ее уничтожение, как и создание, ущемляет права женщин.

Фото © facebook

На поле боя за и против розовой парковки вышли женщины и мужчины и столкнулись в схватке, в комментариях на сайте газеты "Вечерняя Казань".

© Вечерняя Казань

Первая женская парковка в России?

Так нарекли Казанское начинание в интернете. И ошиблись. Первая попытка создать женскую парковку была предпринята 12 июля 2017 года. На этот шаг пошел аэропорт Домодедово. Парковки были шире обычных и на каждой была нарисована розовая туфелька.

"Девушкам бывает сложно определиться, что первично: красота или удобство. Этот вопрос встаёт при любом выборе: туфельки, сумочка, машина...Мы предлагаем автоледи обратить свое внимание на парковку Р7." - таким текстом сопроводили появление парковки в аэропорту три года назад. И тут же им прилетел женский ответ в комментариях.

© facebook

Сексизм, сегрегация, дно пробито, ужас-ужас - такие комментарии следовали под постом. Мол только в России мужчины могут себе позволить так унижать девушек, писали комментаторки - и оказались не правы, во-первых это явление появилось не в России, во-вторых дело отнюдь не в унижении.

Кто придумал женские парковки

Фото © Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images

Это фотография из Германии - именно там впервые появилось понятие "женской парковки". Нововведение зародилось в 1990 году. Чуткая до прав человека Германия ввела их заботясь о женщинах, которые часто ездят за покупками с детьми и большими сумками. Поэтому места сделали чуть шире и ближе к входу. Сперва такие парковки появились возле торговых центров, потом и возле многих административных зданий. А это женская парковка в Южной Корее.

Фото © facebook/Evgeny Datsenko

В Сеуле она располагается рядом с местом для инвалидов, она красного цвета и чуть шире стандартной. В Китае также есть особые парковки для женщин. В Китае также есть особые парковки для женщин.

Женская парковка в Китае с увеличенной площадью парковочного места. pic.twitter.com/KMRFMncZy1 — Физрук (@Libertylures) March 1, 2018

Еще подобные места существуют в Индонезии. Что касается родоначальника идеи - Германии, то там провели специальное расследование - не нарушает ли введение женских парковок правил равного общения. И пришли к выводу, что все по закону.

Стоит отметить что в германском Триберге появились первые в мире парковки для мужчин. Они находятся в самом дальнем углу паркинга и требуют более сложных маневров.

Мужская парковка в Триберге. Фото © Wikipedia

Мужчин конечно обвинили в высокомерии. На что мужчины ответили, что и они возят детей и ходят по магазинам - почему бы им не сделать парковочные места попросторнее. Почему к женщинам такой почет - раз у нас равноправие. Стороны поругались и разошлись при своих мнениях