Американские стандарты и код региона 666. Как будут выглядеть новые автомобильные номера в России

Прощай старый ГОСТ

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Проект нового ГОСТа Р 50577-2018 окончательно доработали в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии осенью 2019 года. Но скорому введению помешали бюрократические тонкости. ГИБДД не могла закупить номера раньше чем через полгода, поэтому введение нового стандарта началось 4 августа 2020-го.

Старый ГОСТ принимали ещё в 1993 году, поэтому по многим параметрам он устарел. Автолюбителей ждут десять видов новых номеров. Однако стиль и дизайн кардинально трогать не стали.

Прежде всего стоит радоваться мотоциклистам. Новые регистрационные знаки наконец-то уменьшили. В ширину — на 15 мм (до 23 см), в высоту — на 60 мм (до 12,5 см).

Автомобильный номер для мотоциклов Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Впервые появятся регистрационные знаки для мопедов. Это коснётся макси-скутеров, чей объём двигателя более 50 куб. см. Выглядят номера так же, как и мотоциклетные, но имеют другой набор и порядок букв.

Автомобильный номер для мопедов или скутеров Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Кроме того, похожие знаки ввели и для снегоходов. В новых автомобильных номерах сохранится прежняя цветовая гамма. Белый номер — для обычных транспортных средств, синий — для машин МВД и Национальной гвардии, красный — для дипломатов, чёрный — для военных и жёлтый — для такси.

Новинки для автомобилистов

Впервые в ГИБДД вспомнили о владельцах североамериканских машин, а также японских праворуких автомобилей. У тех номер имеет иную форму, и теперь российские знаки переделали под западный формат.

Автомобильные номера для американских автомобилей Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Ещё одна новинка — специальные номера для раритетной техники. Для неё ввели определение "классическая" и прибавили к номеру букву "к". Для спортивных машин ввели определение "спортивная" и добавили на номер "с". Эти категории распространяются и на автомобили, и на мотоциклы. Но пока нет чётких правил, какие машины подходят под первую и вторую категории. И какие ограничения особый номер на них налагает. Например, в США раритетным авто запрещено выезжать на скоростные трассы.

Рассматривался вариант, что классические авто могут разделить на группы по годам выпуска: до 1 января 1946 года, с 1 января 1946-го до 31 декабря 1969-го, с 1 января 1970-го по 1987 год. Но как это будет на практике, ещё не ясно. Со спортивными машинами тоже туманная ситуация — идёт ли речь о машинах с большим объёмом двигателя или конкретно о спортивных болидах. Номера же для них выглядят так.

Автомобильные номера для авторитетных автомобилей Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Что изменят в классическом автомобильном номере

Стандартный автомобильный номер остался в формате М 000 ММ 55. С возможностью добавить трёхзначный код региона. Никаких новшеств вроде особых RFID-меток не появилось. На месте остались написание RUS и государственный триколор.

Стандартный автомобильный номер нового образца Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Но есть новшество, которое напугало суеверных водителей. Так, в феврале 2020 года в МВД предложили снять ограничения комбинации трёхзначных кодов региона. Раньше они могли начинаться либо с 1, либо с 7. Страшнее всего стало жителям Екатеринбурга, ведь если введут трёхзначные коды по новым правилам, то код их региона может совпасть с мифическим "числом дьявола" 666. Многим такой вариант не понравился.