Американские стандарты и код региона 666. Как будут выглядеть новые автомобильные номера в России

Прощай старый ГОСТ
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Проект нового ГОСТа Р 50577-2018 окончательно доработали в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии осенью 2019 года. Но скорому введению помешали бюрократические тонкости. ГИБДД не могла закупить номера раньше чем через полгода, поэтому введение нового стандарта началось 4 августа 2020-го.
Старый ГОСТ принимали ещё в 1993 году, поэтому по многим параметрам он устарел. Автолюбителей ждут десять видов новых номеров. Однако стиль и дизайн кардинально трогать не стали.
Прежде всего стоит радоваться мотоциклистам. Новые регистрационные знаки наконец-то уменьшили. В ширину — на 15 мм (до 23 см), в высоту — на 60 мм (до 12,5 см).
Автомобильный номер для мотоциклов
Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Впервые появятся регистрационные знаки для мопедов. Это коснётся макси-скутеров, чей объём двигателя более 50 куб. см. Выглядят номера так же, как и мотоциклетные, но имеют другой набор и порядок букв.
Автомобильный номер для мопедов или скутеров
Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Кроме того, похожие знаки ввели и для снегоходов. В новых автомобильных номерах сохранится прежняя цветовая гамма. Белый номер — для обычных транспортных средств, синий — для машин МВД и Национальной гвардии, красный — для дипломатов, чёрный — для военных и жёлтый — для такси.
Новинки для автомобилистов
Впервые в ГИБДД вспомнили о владельцах североамериканских машин, а также японских праворуких автомобилей. У тех номер имеет иную форму, и теперь российские знаки переделали под западный формат.
Автомобильные номера для американских автомобилей
Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Ещё одна новинка — специальные номера для раритетной техники. Для неё ввели определение "классическая" и прибавили к номеру букву "к". Для спортивных машин ввели определение "спортивная" и добавили на номер "с". Эти категории распространяются и на автомобили, и на мотоциклы. Но пока нет чётких правил, какие машины подходят под первую и вторую категории. И какие ограничения особый номер на них налагает. Например, в США раритетным авто запрещено выезжать на скоростные трассы.
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Рассматривался вариант, что классические авто могут разделить на группы по годам выпуска: до 1 января 1946 года, с 1 января 1946-го до 31 декабря 1969-го, с 1 января 1970-го по 1987 год. Но как это будет на практике, ещё не ясно. Со спортивными машинами тоже туманная ситуация — идёт ли речь о машинах с большим объёмом двигателя или конкретно о спортивных болидах. Номера же для них выглядят так.
Автомобильные номера для авторитетных автомобилей
Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Что изменят в классическом автомобильном номере
Стандартный автомобильный номер остался в формате М 000 ММ 55. С возможностью добавить трёхзначный код региона. Никаких новшеств вроде особых RFID-меток не появилось. На месте остались написание RUS и государственный триколор.
Стандартный автомобильный номер нового образца
Фото © Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Но есть новшество, которое напугало суеверных водителей. Так, в феврале 2020 года в МВД предложили снять ограничения комбинации трёхзначных кодов региона. Раньше они могли начинаться либо с 1, либо с 7. Страшнее всего стало жителям Екатеринбурга, ведь если введут трёхзначные коды по новым правилам, то код их региона может совпасть с мифическим "числом дьявола" 666. Многим такой вариант не понравился.
В остальном же новые номера несильно удивили дизайном. Им добавили функционала, и многим авто- и мотолюбителям они будут определённо полезны. Большинство же разницы не заметит. Обменивать новые номера на старые можно будет по желанию. Но при постановке машины на учёт с 4 августа 2020 года владельцам выдадут уже знаки нового образца.