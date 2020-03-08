Британский таблоид обвинил в сексизме конкурсы красоты в Российской армии и полиции

Российские конкурсы красоты, проводящиеся в вооружённых силах и правоохранительных органах в честь Международного женского дня, были подвергнуты критике со стороны британского таблоида Daily Mail.

В качестве примера был приведён смотр "Краса полиции", прошедший в Курской области. В материале критикуется условие, при котором участницами конкурса могли стать девушки только до 30 лет. Помимо этого упоминается победительница Ирина Ходыревская, подвергшаяся критике со стороны пользователей соцсетей за свою нестандартную внешность.

Среди прочих издание упомянуло конкурс "Краса ВДВ — 2020". В нём девушки помимо умения стрелять соревновались в кулинарии и демонстрировали другие таланты.

Помощь при подготовке материала изданию оказала российская журналистка Анастасия Красильникова. По её словам, подобные соревнования являются сексистскими, абсурдными и нелепыми, а среди мужчин подобных мероприятий не проводится.

Ранее Лайф показал видео конкурса "Макияж под камуфляж", в котором девушки из ракетных войск продемонстрировали не только физическую подготовку, но и творческие и кулинарные способности.