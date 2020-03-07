"Демоническая женщина". Пользователи соцсетей затравили "красу полиции"

Пользователи соцсетей безжалостно прошлись по внешности победительницы прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" Ирины Ходыревской. Полицейский-кавалерист опередила соперниц в навыках стрельбы и знании боевых приёмов, но комментаторы сочли её недостаточно красивой.

Фото © VK / ПОЛИЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

— А можно всех посмотреть? Если это краса, то что там с остальными? Хотя, может, выбирали по критерию "Коня на скаку остановит"? — иронично заметил один из пользователей.

Фото © VK / ПОЛИЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комментаторы назвал Ирину грозой полиции, демонической женщиной и сравнивали с "Будённым без усов", а также намекали, что её фигура далека от идеала. Другие предположили, что младший сержант вырвалась в лидеры по блату. Некоторые поддержали Юлию и отметили, что в конкурсе красоты в полиции нужно оценивать не только внешность, но и физическую подготовку.

Фото © VK / ПОЛИЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

За коллегу заступились в УМВД Курской области. В интервью "Подъёму" полицейские заметили, что "красу полиции" выбирали по тем навыкам, которые помогают стражам порядка спасать жизни людей: стрельба по мишени из ПМ, выполнение силовых упражнений и приёмов задержания, знание законодательства, оказание первой медпомощи и т.д.

Фото © VK / ПОЛИЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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