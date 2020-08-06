В Сети сообщили о примитивном способе кражи личных данных в Telegram

Мошенники начали применять "старый метод" кражи личных данных в мессенджере Telegram. Они используют приём социальной инженерии.

— Старый метод, но благодаря UI "Телеграм" заиграл по-новому. Создаётся аккаунт с именем Saved Messages и соответствующей аватаркой. Спамят по базе сообщением и тут же удаляют его, при этом чат остаётся в списке, — написал в "Твиттере" Руслан Шарапов.

Фото © Twitter / DRAG0MIR

По невнимательности пользователь отправляет в личные сообщения мошенникам приватную информацию, как к себе в закладки.

Тем не менее есть способы отличить настоящие сохранённые сообщения от поддельных. В реальном диалоге Saved Messages никогда не бывает пометки online. Кроме того, если использовать русскую версию мессенджера, то чат будет называться "Избранное".

Также рекомендуется закрепить Saved Messages среди остальных диалогов и не отправлять туда особо важную информацию.