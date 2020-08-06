"Хуже, чем пандемия". Билл Гейтс предсказал новую мировую катастрофу

Американский предприниматель Билл Гейтс предрёк миру катастрофу страшнее, чем коронавирус. Он подчеркнул, что появление новой инфекции приводит к трагическому количеству смертей, заставляет людей бояться выходить из дома и ведёт к экономическим трудностям, которых не видели многие поколения. Однако возможен куда более серьёзный кризис.

— Очевидно, я говорю о CoViD-19. Но всего через несколько десятилетий такое же описание будет соответствовать другому глобальному кризису — изменению климата. Какой бы ужасной ни была эта пандемия, изменение климата может быть ещё хуже, — написал основатель корпорации Microsoft в своём блоге.

Он добавил, что во время коронавирусного кризиса трудно думать о чём-то, кроме собственной безопасности, и глобальное потепление кажется чем-то слишком далёким, однако это не делает его менее серьёзной проблемой. Единственный способ избежать наихудших возможных климатических последствий — это активизировать усилия сейчас.

Гейтс отметил, что следует создавать и внедрять инновации, которые позволят устранить выбросы парниковых газов. Он добавил, что прогнозы аналитиков говорят о сокращении вредных веществ в атмосфере из-за пандемии, однако этого недостаточно. По словам бизнесмена, Международное энергетическое агентство оценивает сокращение примерно на 8%, то есть около 47 миллиардов тонн углерода вместо 51 миллиарда. Это хороший результат, но его нужно поддерживать каждый год, чтобы не допустить серьёзных последствий, а мир к этому не готов.

— Если вы хотите понять, какой ущерб нанесёт изменение климата, посмотрите на CoViD-19 и распределите последствия на гораздо более длительный период времени. Гибель людей и экономические страдания, вызванные этой пандемией, равны тому, что будет происходить регулярно, если мы не устраним выбросы углерода в мире, — объяснил предприниматель.

По мнению Гейтса, к 2100 году смертность от повышения температуры возрастёт в пять раз.

Основатель Microsoft дал три рекомендации, которые помогут избежать катастрофических последствий. В первую очередь необходимо обратить внимание на инновационные решения, искать комплексный ответ при помощи науки, как предотвратить вредоносные выбросы и как адаптироваться к непредсказуемому климату. Во-вторых, все эти методы должны работать по всему миру, в том числе и в беднейших странах. И, в-третьих, начинать нужно уже сейчас, несмотря на то что мир только восстанавливается после CoViD-19.