СМИ: В Ингушетии ликвидировали боевика в ходе КТО

В Ингушетии ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

— Один участник незаконного вооружённого формирования ликвидирован, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Также сообщается, что активная фаза столкновения завершена.