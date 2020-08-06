СМИ: В Ингушетии ликвидировали боевика в ходе КТО

В Ингушетии ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
— Один участник незаконного вооружённого формирования ликвидирован, — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Также сообщается, что активная фаза столкновения завершена.
ФСБ показала видео задержания экстремистов в Волгоградской областиДома у них нашли запрещённую литературу.
Напомним, о режиме КТО стало известно ранее. Он вступил в силу с 22:25 6 августа в крупнейшем городе республики Назрань и близлежащем селе Сагопши.