Террористы пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики террористических группировок ведут обстрелы российской авиабазы Хмеймим, расположенной к юго-востоку от сирийского города Латакия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

— Командование группировки ВС РФ в Сирии и ВС САР вынуждено проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы, — отметил он на брифинге, выдержки из которого приводятся на странице Министерства обороны в "Фейсбуке".

По словам Щербицкого, обстрелы производятся с помощью беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности. Контр-адмирал отметил, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры в отношении боевиков из-за угрозы жизни военнослужащих, а также мирного населения. Он добавил, что Россия рассчитывает на усиление Турцией мер по уничтожению террористов.