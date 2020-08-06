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Террористы пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обстрелы производятся с помощью БПЛА и реактивных систем залпового огня.

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Российская авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Боевики террористических группировок ведут обстрелы российской авиабазы Хмеймим, расположенной к юго-востоку от сирийского города Латакия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Командование группировки ВС РФ в Сирии и ВС САР вынуждено проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы, — отметил он на брифинге, выдержки из которого приводятся на странице Министерства обороны в "Фейсбуке".

Силы ПВО сбили два беспилотника боевиков возле российской авиабазы Хмеймим в Сирии

Пострадавших и материального ущерба нет.

По словам Щербицкого, обстрелы производятся с помощью беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности. Контр-адмирал отметил, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры в отношении боевиков из-за угрозы жизни военнослужащих, а также мирного населения. Он добавил, что Россия рассчитывает на усиление Турцией мер по уничтожению террористов.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли незаконную военную базу США в Сирии.

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