"Доказать будет сложно". Адвокат потерпевших оценил заявление Ефремова о раздвоении личности

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский оценил заявление Михаила Ефремова о том, что у него может быть раздвоение личности.
"Вы водитель?" Признание пьяного Ефремова сразу после ДТП попало на видеоВ последнее время по настоянию адвоката актёр уверял, что не может признать вину, так как ничего не помнит.
— Можно говорить всё что угодно. Это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно, — приводит слова юриста РИА "Новости".
Добровинский добавил, что было проведено исследование, которое доказало, что Ефремов в момент аварии находился в здравом уме. Оно приложено к материалам уголовного дела.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Ранее на судебном заседании Ефремову показали видео, на котором актёр сразу после аварии странно себя ведёт и не до конца осознаёт происходящее. После просмотра этих кадров артист сравнил себя с героем повести Роберта Стивенсона — доктором Джекилом, в котором уживается злобная личность под именем мистер Хайд.