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"Доказать будет сложно". Адвокат потерпевших оценил заявление Ефремова о раздвоении личности

Защитник подчеркнул, что актёр находился в здравом уме, что подтверждено исследованием.

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Фото © АГН "Москва" / Андрей Никеричев

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский оценил заявление Михаила Ефремова о том, что у него может быть раздвоение личности.

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В последнее время по настоянию адвоката актёр уверял, что не может признать вину, так как ничего не помнит.

Можно говорить всё что угодно. Это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно, приводит слова юриста РИА "Новости".

Добровинский добавил, что было проведено исследование, которое доказало, что Ефремов в момент аварии находился в здравом уме. Оно приложено к материалам уголовного дела.

Ранее на судебном заседании Ефремову показали видео, на котором актёр сразу после аварии странно себя ведёт и не до конца осознаёт происходящее. После просмотра этих кадров артист сравнил себя с героем повести Роберта Стивенсона — доктором Джекилом, в котором уживается злобная личность под именем мистер Хайд.

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