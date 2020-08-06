"Доказать будет сложно". Адвокат потерпевших оценил заявление Ефремова о раздвоении личности

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский оценил заявление Михаила Ефремова о том, что у него может быть раздвоение личности.

— Можно говорить всё что угодно. Это раздвоение, конечно, интересно с точки зрения его самого, но доказать это будет сложно, — приводит слова юриста РИА "Новости".

Добровинский добавил, что было проведено исследование, которое доказало, что Ефремов в момент аварии находился в здравом уме. Оно приложено к материалам уголовного дела.