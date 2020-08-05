Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Действительно страшно". Странный танец Бритни Спирс напугал поклонников — видео

Многие фанаты предполагают, что её где-то удерживают насильно, а кадры сделаны давно.

238

Певица Бритни Спирс опубликовала у себя в "Инстаграме" видео, на котором она исполняет странный танец. Поклонники испугались и посчитали, что так девушка пытается попросить о помощи.

А вот и моя сальса. Это было давно, ребята, подписала исполнительница свой ролик.

Бритни Спирс сломала ногу во время танца — видео

Она с юмором извинилась перед подписчиками, что сделала это слишком громко.

На кадрах Бритни танцует в спортивном бюстгальтере и шортах, с макияжем в стиле "смоки-айз" и с распущенными волосами, которые затем собирает в хвост. В комментариях подписчики выразили мнение, что певица в беде, и начали активно интересоваться, как ей помочь. За сутки видео набрало более полутора миллионов просмотров.

Она выглядит странно и потерянно

nick2real

Эти глаза настолько мертвы, что это жутко

missd207

Девушка, я надеюсь, ты в порядке, становится действительно страшно

angelika_day.x

Некоторые пользователи посчитали, что происходящее на видео мало похоже на сальсу. Они заметили, что на фото и видео у артистки всегда одинаковая одежда и длина волос, это ещё раз уверило их, что девушку где-то удерживают против воли. Подписчики призвали её выйти в прямой эфир, чтобы рассеять их подозрения. Многие полагают, что ролики были записаны около полутора лет назад и теперь просто публикуются в "Инстаграме" один за другим.

Почему фанаты требуют освободить Бритни Спирс и кто держит её в плену

С каждым днём ситуация с певицей становится всё страннее и подозрительнее, тревожа поклонников.

Напомним, в Сети с прошлого года идёт флешмоб #freebritney, в котором фанаты требуют освободить любимую исполнительницу.

Ранее Бритни Спирс сломала ногу во время танца, неловкий момент попал на видео, которое опубликовала исполнительница.

Выбор редакции

Loading...