"Действительно страшно". Странный танец Бритни Спирс напугал поклонников — видео

Певица Бритни Спирс опубликовала у себя в "Инстаграме" видео, на котором она исполняет странный танец. Поклонники испугались и посчитали, что так девушка пытается попросить о помощи.

— А вот и моя сальса. Это было давно, ребята, — подписала исполнительница свой ролик.

На кадрах Бритни танцует в спортивном бюстгальтере и шортах, с макияжем в стиле "смоки-айз" и с распущенными волосами, которые затем собирает в хвост. В комментариях подписчики выразили мнение, что певица в беде, и начали активно интересоваться, как ей помочь. За сутки видео набрало более полутора миллионов просмотров.

Она выглядит странно и потерянно nick2real

Эти глаза настолько мертвы, что это жутко missd207

Девушка, я надеюсь, ты в порядке, становится действительно страшно angelika_day.x

Некоторые пользователи посчитали, что происходящее на видео мало похоже на сальсу. Они заметили, что на фото и видео у артистки всегда одинаковая одежда и длина волос, это ещё раз уверило их, что девушку где-то удерживают против воли. Подписчики призвали её выйти в прямой эфир, чтобы рассеять их подозрения. Многие полагают, что ролики были записаны около полутора лет назад и теперь просто публикуются в "Инстаграме" один за другим.

Напомним, в Сети с прошлого года идёт флешмоб #freebritney, в котором фанаты требуют освободить любимую исполнительницу.