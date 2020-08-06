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"Сложность в том, как зацепиться". Рогозин рассказал о планах посадить космический корабль на астероид

Технология может появиться к 2030 году.

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах посадить на астероид летательный аппарат. Он отметил, что стоит задача отправить к небесному телу целый корабль.

Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее эта задача нашим инженерам понятна, в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать, сказал руководитель госкорпорации в интервью РИА "Новости".

Рогозин сообщил, что МКС затопят в океане после выработки ресурса

Также он сравнил перспективные российский и американский корабли — "Орёл" и Orion.

Рогозин не уточнил, на какой именно астероид планируется высадка. Он добавил, что на создание технологии потребуется около 10 лет, так что она вполне может быть разработана к 2030 году.

Ранее Рогозин рассказал о "сверхбыстром" следующем полёте на МКС и подколол американцев.

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