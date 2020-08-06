"Сложность в том, как зацепиться". Рогозин рассказал о планах посадить космический корабль на астероид

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах посадить на астероид летательный аппарат. Он отметил, что стоит задача отправить к небесному телу целый корабль.

— Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее эта задача нашим инженерам понятна, в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать, — сказал руководитель госкорпорации в интервью РИА "Новости".

Рогозин не уточнил, на какой именно астероид планируется высадка. Он добавил, что на создание технологии потребуется около 10 лет, так что она вполне может быть разработана к 2030 году.