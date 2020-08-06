"Сложность в том, как зацепиться". Рогозин рассказал о планах посадить космический корабль на астероид

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о планах посадить на астероид летательный аппарат. Он отметил, что стоит задача отправить к небесному телу целый корабль.
— Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее эта задача нашим инженерам понятна, в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать, — сказал руководитель госкорпорации в интервью РИА "Новости".
Рогозин сообщил, что МКС затопят в океане после выработки ресурсаТакже он сравнил перспективные российский и американский корабли — "Орёл" и Orion.
Рогозин не уточнил, на какой именно астероид планируется высадка. Он добавил, что на создание технологии потребуется около 10 лет, так что она вполне может быть разработана к 2030 году.
Ранее Рогозин рассказал о "сверхбыстром" следующем полёте на МКС и подколол американцев.