Forbes составил первый рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд TikTok

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Американская студентка Эдинсон Рэй Истерлинг заработала за год с помощью социальной сети TikTok около пяти миллионов долларов и возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд приложения. Его составил журнал Forbes.

В список вошли семь молодых ребят из США и Канады, которые заработали в период с 30 июня 2019 года по 30 июня 2020 года более одного миллиона долларов. Они выпускают короткие ролики развлекательного характера, в основном танцевальные.

На страницу Истерлинг подписано 54 миллиона человек. Помимо производства роликов она выпускает свою линию косметики. Также, став известной, девушка подписала контракты с производителем одежды American Eagle и музыкальным сервисом Spotify.

Вторую и третью строчки заняли сёстры Чарли и Дикси Д'Амелио из Лос-Анджелеса. На счету первой четыре заработанных миллиона, второй — 2,9 миллиона

Далее расположилась Лорен Грей из штата Пенсильвания (2,6 миллиона долларов). Став популярной, она заключила соглашения со звукозаписывающей компанией Virgin Records и другими фирмами. Пятёрку замкнул Джош Ричардс из Канады (1,5 миллиона долларов), шестое и седьмое места заняли американцы Майкл Ли и Спенсер Найт (по 1,2 миллиона долларов).

Журнал включил в список только тех пользователей, которые стали известными благодаря TikTok.