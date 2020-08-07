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ОБСЕ впервые за пять лет не зафиксировала нарушений "режима тишины" в Донбассе

Приказ о прекращении огня вступил в силу 27 июля.

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Фото © ТАСС / Александр Река

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине впервые с момента начала сбора данных в 2015 году не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в её отчёте за 5 августа.

Уточняется, что миссия начала систематический сбор информации 1 марта 2015 года. С момента вступления в силу украинского приказа о прекращении огня 27 июля ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение "режима тишины".

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