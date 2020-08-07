ОБСЕ впервые за пять лет не зафиксировала нарушений "режима тишины" в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине впервые с момента начала сбора данных в 2015 году не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом говорится в её отчёте за 5 августа.
Уточняется, что миссия начала систематический сбор информации 1 марта 2015 года. С момента вступления в силу украинского приказа о прекращении огня 27 июля ОБСЕ зафиксировала 251 нарушение "режима тишины".
Кравчук назвал первые шаги по урегулированию в ДонбассеОн считает, что Россия пойдёт навстречу в этом вопросе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал передёргиванием сообщения о сворачивании переговоров по Донбассу, которые появились в ряде СМИ.