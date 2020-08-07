Учёные выяснили, что вино, фисташки и какао облегчают течение коронавируса

Учёные выяснили, что содержащийся в красном и белом вине антиоксидант увеличивает количество фермента ACE2 в организме, а тот, в свою очередь, облегчает течение коронавирусной инфекции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследования Университета Лаваля в Канаде.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин пояснил, что помогает продуцировать необходимый фермент, содержащийся в вине, — антиоксидант ресвератрол. При нехватке ACE2 возрастает выработка пептида AngII, который усиливает воспаление, сужает сосуды и повреждает эндотелий, а при избытке повышается шанс проникновения вируса в клетку.

— Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на течение CoViD-19, — отметил Зиновкин.

Ресвератрол также снижает иммунную активность клеток. Однако эксперты отмечают, что при респираторном дистресс-синдроме, вызванном коронавирусом, иммунитет, напротив, чрезмерно активен, поэтому антиоксидант в этом случае может оказать положительный эффект.

Помимо вина вещество содержится в фисташках, арахисе, какао, кожуре винограда, черники и клюквы.