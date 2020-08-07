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Трамп подписал указ о борьбе с "угрозой" TikTok

В Вашингтоне считают, что приложение подрывает национальную безопасность, внешнюю политику и экономику.

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп подписал указ об "угрозе" социальной сети TikTok, а также приложения WeChat. Об этом сообщает администрация Белого дома.

Согласно этим документам, любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями, будут прекращены спустя 45 дней после подписания распоряжения.

Трамп дал время на покупку американского подразделения TikTok до 15 сентября

В противном случае глава государства угрожает запретом работы соцсети в США.

В указе отмечается, что "распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике страны".

По мнению Трампа, TikTok якобы собирает данные о местоположении и истории поиска граждан США, а затем передаёт их китайским властям, которые таким образом могут составлять досье для шантажа и шпионажа за федеральными служащими и контрактными рабочими. Кроме того, американский лидер обвиняет приложения в цензуре контента, что, по его словам, также угрожает национальной безопасности.

Напомним, на сегодняшний день соцсетью TikTok запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.

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