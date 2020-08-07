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Лишь один из 40 мигрантов выжил в результате крушения судна у берегов Мавритании

Лодка направлялась из Марокко к Канарским островам.

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Фото © Pixabay

Один из 40 пассажиров судна с нелегальными мигрантами выжил после крушения, произошедшего у берегов города Нуадибу в Мавритании. Об этом сообщил спецпредставитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Венсан Коштель.

Из примерно 40 человек на борту один выживший — из Гвинеи. УВКБ ООН и МОМ (Международная организация по миграции. — Прим. Лайфа) вместе с властями и партнёрами пытаются активизировать усилия по предотвращению подобных трагедий, но торговцы людьми продолжают лгать своим клиентам, — написал он в "Твиттере".

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Береговая охрана несколько дней искала тела пассажиров.

По данным агентства Синьхуа, лодка направлялась из Марокко к Канарским островам. По предварительной версии, причиной инцидента стала неисправность судна.

Ранее Лайф сообщал, что в Британии задержали подозреваемого в гибели 39 мигрантов.

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