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"Стыдно до сих пор". Асмус поделилась неловкой историей двадцатилетней давности

Накануне она также приехала на работу к Харламову, но "по своим делам".

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Актриса Кристина Асмус поделилась историей двадцатилетней давности, за которую ей до сих пор стыдно, воспоминание она опубликовала в "Инстаграме".

Артистка рассказала, что в 12-летнем возрасте поехала в лагерь и приняла участие в конкурсе рисунков. Правда, рисовать она не умеет, поэтому за неё портрет сделала другая девочка, а Кристина победила в состязании нечестным путём.

Но так и не призналась, что авторство не моё... Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю, и мне стыдно до сих пор, — написала Асмус.

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И хоть актриса подошла к теме расставания с юмором, мнения её подписчиков разделились.

Также актриса рассказала, что посетила офис Comedy Club, где работает её супруг Гарик Харламов, с которым они недавно объявили о разводе. Асмус отметила, что приехала по своим делам — на примерку для проекта, — а потом опубликовала в сториз фото в леопардовом сценическом костюме.

Фото © Instagram / Asmus Kristina

Приехала на работу к пока ещё мужу. Позже всё расскажу, пообещала актриса.

Ранее Асмус прокомментировала слухи о свадьбе Харламова.

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