Никакой стрессоустойчивости. Названы фразы в резюме, которые раздражают рекрутеров

Рекрутеры назвали слова, которые их раздражают в резюме. В лидерах "стрессоустойчивость", "коммуникабельность" и "способность к обучению". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании SuperJob.

В первую десятку также вошли "активная жизненная позиция", "нацеленность на результат", "клиентоориентированность", "амбициозность" и "многозадачность".

Тем не менее почти половина всех опрошенных менеджеров по персоналу (49%) признались, что их не раздражает в резюме ничего. 47% заявили о том, что наибольшее недовольство вызывает неграмотность, ещё 14% — неверное оформление.

В прошлогодней десятке самых раздражающих штампов оказались "большая зарплата", "презентабельная внешность", "ответственность" и "владение офисной техникой". В 2020 году они не вошли в топ-10.