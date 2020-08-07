Никакой стрессоустойчивости. Названы фразы в резюме, которые раздражают рекрутеров

Рекрутеры назвали слова, которые их раздражают в резюме. В лидерах "стрессоустойчивость", "коммуникабельность" и "способность к обучению". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании SuperJob.
В первую десятку также вошли "активная жизненная позиция", "нацеленность на результат", "клиентоориентированность", "амбициозность" и "многозадачность".
Тем не менее почти половина всех опрошенных менеджеров по персоналу (49%) признались, что их не раздражает в резюме ничего. 47% заявили о том, что наибольшее недовольство вызывает неграмотность, ещё 14% — неверное оформление.
Любовь с первого раза. Как составить резюме и понравиться работодателюВаша задача — за восемь секунд заинтересовать рекрутера. Сделать это не всегда просто.
В прошлогодней десятке самых раздражающих штампов оказались "большая зарплата", "презентабельная внешность", "ответственность" и "владение офисной техникой". В 2020 году они не вошли в топ-10.
Ранее эксперты выяснили, кто не указывает ожидаемую зарплату в резюме.