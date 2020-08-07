Группа подростков осквернила памятник погибшим советским солдатам в Сочи — видео

Фото © VK / "Туподар — Краснодар"
Несколько подростков осквернили мемориал погибшим советским воинам в парке 50 лет Победы в Сочи. Видеозапись инцидента опубликована в группе "Туподар — Краснодар" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как группа молодых людей прыгает по памятнику. В комментариях пользователи резко осудили такое поведение подростков.
Накрылась венком. В Пермском крае школьница осквернила памятник героям ВОВДрузья девочки осудили её поступок и предположили, что она была пьяна.
Местный житель, запечатлевший инцидент, призвал ребят не издеваться над обелиском, символизирующим память героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Видеозаписью заинтересовались в правоохранительных органах и начали проверку по данному факту. Личности несовершеннолетних устанавливаются. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает "Кубань 24" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее было возбуждено ещё одно уголовное дело — из-за фото Адольфа Гитлера в "Бессмертном полку".