Группа подростков осквернила памятник погибшим советским солдатам в Сочи — видео

Несколько подростков осквернили мемориал погибшим советским воинам в парке 50 лет Победы в Сочи. Видеозапись инцидента опубликована в группе "Туподар — Краснодар" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как группа молодых людей прыгает по памятнику. В комментариях пользователи резко осудили такое поведение подростков.

Местный житель, запечатлевший инцидент, призвал ребят не издеваться над обелиском, символизирующим память героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Видеозаписью заинтересовались в правоохранительных органах и начали проверку по данному факту. Личности несовершеннолетних устанавливаются. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает "Кубань 24" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.