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Юный "колдун" из Приморья помог знакомой "продать душу дьяволу" за 93 тысячи рублей

При этом он требовал удалить переписку, чтобы их не отправили в психлечебницу.

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Во Владивостоке местный "колдун" обманул 16-летнюю девушку и выманил у неё 93 тысячи рублей, предложив "продать душу дьяволу". Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Приморскому краю.

Несовершеннолетняя, находясь в компании друзей, встретила юношу, с которым раньше училась в одной школе. Он рассказал доверчивой знакомой, что увлекается магией, умеет снимать порчу, читать мысли и общается с нечистой силой.

Мошенник предложил ей совершить обряд, после которого девушка сможет загадать три желания — например, богатство и здоровье на всю жизнь, для этого нужно было продать душу дьяволу. Злоумышленник попросил у девушки шесть тысяч рублей, из них тысяча должна была уйти на материалы для обращения к Люциферу. Он также заявил, что потом нельзя будет носить золотые украшения, поэтому посоветовал сдать их в ломбард, а вырученные деньги отдать ему.

"Колдун" и дальше продолжал общаться с жертвой, он просил удалить все переписки, потому что якобы связан с криминалом. Через месяц несовершеннолетняя поругалась с родителями, тогда молодой человек потребовал принести ему ноутбук и смартфон, чтобы уничтожить всю информацию. По его словам, это было нужно, чтобы их не отправили в психиатрическую клинику.

Обещала снять порчу с семьи. В Москве "ведьма" выманила у девочки почти 10 млн рублей

Мать подростка владеет салоном красоты, клиентами которого являются многие российские звёзды.

В дальнейшем злоумышленник сообщил, что сжёг гаджеты. После этого общение прекратилось.

Заявление в полицию подала мать несовершеннолетней. Она заявила, что против её дочери были совершены мошеннические действия, а общий ущерб составил 93 тысячи рублей. Правоохранители задержали 18-летнего жителя Владивостока, он признался в содеянном.

В отношении "колдуна" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину". Любителю общения с Люцифером грозит до пяти лет тюрьмы. Сотрудники уголовного розыска проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее жительница Германии отдала мошенникам из Москвы 54 тысячи евро за "снятие порчи".

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