Одна из создательниц "Матрицы" рассказала, что фильм посвящён трансгендерам

Американский режиссёр Лилли Вачовски, вместе с сестрой Ланой создавшая трилогию "Матрица", подтвердила догадку некоторых фанатов о том, что фильмы посвящены трансгендерам и гендерной идентичности.

— Я рада, что многие всё заметили, всё-таки это и было нашей задумкой. Но когда фильмы вышли, мир не был готов принять такой замысел, — сказала Лилли в интервью Netflix Film Club.

Поклонники трилогии стали искать подтверждения своих догадок после каминг-аута о своей трансгендерности, сделанного сёстрами Вачовски (ранее братьями Лоуренсом и Эндрю) в 2012 и 2016 годах. Однако Лилли не стала утверждать, что идея трансгендерности была на подкорке, пока они с сестрой писали сценарий фильма.

По мнению фанатов, беспокойство, которое персонаж Киану Ривза Нео испытывает, борясь с собственным разумом, является метафорой гендерной дисфории — состояния, когда человек не может принять свой гендерный статус и испытывает острую неудовлетворенность им. Знаменитая "красная таблетка" же, позволившая герою увидеть истинную картину мира, связана с гормональной терапией.

Режиссёр напомнила, что мужской персонаж Свитча из первого фильма в мире "Матрицы" становился женщиной, и это не было не случайно.