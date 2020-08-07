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Родители сутки не обращались за помощью. В Приморье умер ошпаренный кипятком восьмимесячный малыш

Решается вопрос об изъятии из семьи второго ребёнка.

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Фото © Pixabay

Восьмимесячный ребёнок скончался в результате получения ожогов от кипятка в Черниговском районе Приморья. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Родители малыша более суток не обращались за медицинской помощью, в результате чего и наступила смерть младенца. Возбуждено уголовное дело.

В Челябинске младенец получил жуткие ожоги на прогулке в коляске

Специалисты напоминают, что всего несколько лишних минут под солнцем могут привести к серьёзным последствиям для детей.

Также прокуроры проверят деятельность органов системы профилактики. Кроме того, решается вопрос об изъятии из семьи второго ребёнка.

Ранее в Благовещенске родители жестоко избили сына за то, что тот украл деньги.

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