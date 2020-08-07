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"Захватил двух детей, чтобы заманить обратно". Саудовского принца обвинили в покушении на убийство

Истец заявил, что знает слишком много конфиденциальной информации о делах саудовского принца.

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Мухаммед ибн Салман. Фото © Zuma / TASS

Бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Саудовской Аравии Саад аль-Джабри направил иск в суд США, в котором обвинил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в попытке его убить. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела.

Ответчик ибн Салман лично организовал попытку убийства доктора Саада, которая продолжается до настоящего времени... он захватил двух детей доктора Саада, чтобы заманить его обратно в Саудовскую Аравию, и в конечном итоге направил группу убийц через Атлантику, говорится в заявлении.

Стоит отметить, что двое взрослых детей аль-Джабри, 20-летняя Сара и 21-летний Омар были задержаны в марте в Эр-Рияде, об их судьбе ничего неизвестно.

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Разговор, по данным СМИ, состоялся перед заседанием ОПЕК+.

Отмечается, что убийцы прибыли в Канаду, где проживал бывший разведчик, с двумя чемоданами патологоанатомических инструментов, однако расправу успели предотвратить местные полицейские. Это произошло осенью 2018 года спустя две недели после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогджи.

Также утверждается, что аль-Джабри знал конфиденциальную информацию о скрытых политических интригах ибн Салмана, коррупции в бизнесе и создании команды личных наёмников, которых тот впоследствии якобы использовал для убийства журналиста. Экс-разведчик представил переписку с угрозами, датированными 2017 годом, его собеседник, по утверждению, и был саудовский принц. Он потребовал вернуться в Эр-Рияд в течение 24 часов, а в противном случае пообещал преследовать.

Некоторые юристы заявили, что сомневаются в реальном рассмотрении дела, и предположили, что настоящая цель иска заключалась в том, чтобы получить общественную площадку для обвинений. Обычно соблюдается принцип суверенного иммунитета — согласно ему, действия иностранных официальных лиц не подлежат рассмотрению в судах США, за исключением тех случаев, которые произошли на территории страны.

Ранее в США заявили, что Мухаммед ибн Салман стоит за резонансным убийством обозревателя The Washington Post саудовского происхождения Джамаля Хашогджи, который исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста убили и расчленили. Тело Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.

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