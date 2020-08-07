"Захватил двух детей, чтобы заманить обратно". Саудовского принца обвинили в покушении на убийство

Бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Саудовской Аравии Саад аль-Джабри направил иск в суд США, в котором обвинил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в попытке его убить. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на материалы дела.

— Ответчик ибн Салман лично организовал попытку убийства доктора Саада, которая продолжается до настоящего времени... он захватил двух детей доктора Саада, чтобы заманить его обратно в Саудовскую Аравию, и в конечном итоге направил группу убийц через Атлантику, — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что двое взрослых детей аль-Джабри, 20-летняя Сара и 21-летний Омар были задержаны в марте в Эр-Рияде, об их судьбе ничего неизвестно.

Отмечается, что убийцы прибыли в Канаду, где проживал бывший разведчик, с двумя чемоданами патологоанатомических инструментов, однако расправу успели предотвратить местные полицейские. Это произошло осенью 2018 года спустя две недели после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогджи.

Также утверждается, что аль-Джабри знал конфиденциальную информацию о скрытых политических интригах ибн Салмана, коррупции в бизнесе и создании команды личных наёмников, которых тот впоследствии якобы использовал для убийства журналиста. Экс-разведчик представил переписку с угрозами, датированными 2017 годом, его собеседник, по утверждению, и был саудовский принц. Он потребовал вернуться в Эр-Рияд в течение 24 часов, а в противном случае пообещал преследовать.

Некоторые юристы заявили, что сомневаются в реальном рассмотрении дела, и предположили, что настоящая цель иска заключалась в том, чтобы получить общественную площадку для обвинений. Обычно соблюдается принцип суверенного иммунитета — согласно ему, действия иностранных официальных лиц не подлежат рассмотрению в судах США, за исключением тех случаев, которые произошли на территории страны.