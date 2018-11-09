СМИ: Следы кислоты нашли в резиденции саудовского генконсула в Стамбуле

По версии Генпрокуратуры Турции, химикаты использовали, чтобы уничтожить останки убитого журналиста Джамаля Хашогджи.

Следы ядовитых веществ нашли в колодце на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле, где было обнаружено тело обозревателя The Washington Post. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственный источник в турецкой прокуратуре.

— Мы знаем, что турецкие следователи работали в резиденции в ночь с 16 на 17 октября и хотели добиться полного доступа в сад и к колодцу, но не получили разрешения. Однако им удалось быстро взять образцы щупом с верхней части колодца. Их потом исследовали и нашли подтверждение наличия плавиковой кислоты и других химикатов, — рассказал корреспондент телеканала Эндрю Симмонс.

По словам журналиста, результаты анализа образцов показали присутствие фтористоводородных и других химических веществ.

Как ранее сообщал Лайф, сыновья Хашогджи попросили передать им тело отца, чтобы семья могла достойно похоронить его в Саудовской Аравии.

Напомним, живший в США журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашогджи пропал 2 октября после того, как вошёл в здание саудовского консульства в Стамбуле. Впоследствии выяснилось, что известный своей критикой Эр-Рияда обозреватель был убит. В генпрокуратуре Турции считают, что Хашогджи задушили, расчленили и уничтожили.

Стоит отметить, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что убийство совершено по приказу высокопоставленных чиновников в правительстве Саудовской Аравии, однако в причастность к преступлению короля Салмана он не верит.