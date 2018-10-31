Генпрокуратура Стамбула сообщила, что журналист Хашогджи был задушен

Генпрокуратура Стамбула сообщила, что журналист Джамаль Хашогджи был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии, а преступление было спланированным.
— Его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили, — говорится в заявлении надзорного органа.
Кроме того, турецкая сторона заявила, что переговоры с прокуратурой Саудовской Аравии по расследованию убийства обозревателя The Washington Post до сих пор "не принесли результатов".
Ранее стало известно, что генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить коллегам из Стамбула местонахождение останков Хашогджи, которые нашли в колодце резиденции саудовского генконсула.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени