Генпрокуратура Стамбула сообщила, что журналист Хашогджи был задушен

По утверждению турецкой стороны, переговоры с Эр-Риядом по расследованию преступления не принесли результатов.

Генпрокуратура Стамбула сообщила, что журналист Джамаль Хашогджи был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии, а преступление было спланированным.

— Его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили, — говорится в заявлении надзорного органа.

Кроме того, турецкая сторона заявила, что переговоры с прокуратурой Саудовской Аравии по расследованию убийства обозревателя The Washington Post до сих пор "не принесли результатов".

Ранее стало известно, что генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить коллегам из Стамбула местонахождение останков Хашогджи, которые нашли в колодце резиденции саудовского генконсула.