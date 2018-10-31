Генпрокуратура Стамбула сообщила, что журналист Хашогджи был задушен

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Генпрокуратура Стамбула сообщила, что журналист Хашогджи был задушен

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Джамаль Хашогджи. Фото © Twitter/Abdullah S. Al-Bedaiwi

По утверждению турецкой стороны, переговоры с Эр-Риядом по расследованию преступления не принесли результатов.

Генпрокуратура Стамбула сообщила, что журналист Джамаль Хашогджи был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии, а преступление было спланированным.

— Его задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии. После убийства его тело расчленили и уничтожили, — говорится в заявлении надзорного органа.

Кроме того, турецкая сторона заявила, что переговоры с прокуратурой Саудовской Аравии по расследованию убийства обозревателя The Washington Post до сих пор "не принесли результатов".

Ранее стало известно, что генпрокурор королевства Сауд аль-Муаджиб отказался сообщить коллегам из Стамбула местонахождение останков Хашогджи, которые нашли в колодце резиденции саудовского генконсула.

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