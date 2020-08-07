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"Они его душат". На Курилах рабочие поиздевались над медвежонком — видео

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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На курильском острове Итуруп толпа рабочих поиздевалась над медвежонком, видео было опубликовано в соцсетях.

Издевательства засняла женщина из проезжающей машины. Кадры получились расплывчатыми, однако можно заметить, как один из рабочих тянет на верёвке небольшого зверя, другие стоят рядом и подбадривают его, а также снимают происходящее на телефоны.

Девушка в автомобиле отметила, что "они душат" медвежонка, и попросила своего молодого человека остановиться и вмешаться.

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В ГУ МВД РФ по Сахалинской области Лайфу сообщили, что личности рабочих установлены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными". Медвежонок жив и здоров.

Эта местность находится совсем рядом с лесом, тем более в этом году медведи у нас голодные, поэтому такие встречи не редкость. Возможно, до этого кто-то там прикармливал их, — рассказал представитель МВД.

В ведомстве добавили, что судьбу медвежонка будут решать лесничие. Оснований для отстрела нет.

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