Солнечная погода без осадков ожидает москвичей в пятницу

Жителей Москвы 7 августа ждёт тёплая погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В дневные часы воздух прогреется до 24–26 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов.
В Гидрометцентре пообещали москвичам "комфортное похолодание" на выходныеСиноптики обещают, что в субботу осадков не будет, а вот в воскресенье может пройти небольшой дождь.
В Подмосковье картина будет схожей: от 22 до 27 градусов тепла и похолодание в ночное время до 10–15 градусов.
Ветер ожидается северного направления со скоростью не более 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
Ранее москвичей предупредили о резком похолодании и "противных осенних дождях".