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Солнечная погода без осадков ожидает москвичей в пятницу

Днём воздух прогреется до 24–26 градусов тепла.

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Жителей Москвы 7 августа ждёт тёплая погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В дневные часы воздух прогреется до 24–26 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов.

В Гидрометцентре пообещали москвичам "комфортное похолодание" на выходные

Синоптики обещают, что в субботу осадков не будет, а вот в воскресенье может пройти небольшой дождь.

В Подмосковье картина будет схожей: от 22 до 27 градусов тепла и похолодание в ночное время до 10–15 градусов.

Ветер ожидается северного направления со скоростью не более 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании и "противных осенних дождях".

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