Вице-президент Аргентины подала на Google в суд за то, что поисковик назвал её вором

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер увидела некорректную выдачу при запросе в поисковой системе Google. Она обратилась в суд и попросила в срочном порядке провести компьютерную экспертизу в отношении американской компании, результаты которой послужат доказательством для жалобы. Об этом Киршнер написала в "Твиттере".
Экс-глава государства, занимавшая эту должность с 2007 по 2015 год, введя в поисковике своё имя, увидела надпись "вор Аргентинской Республики". Она отметила, что Google должна компенсировать нанесённый ей ущерб.
Сооснователь Apple Стив Возняк подал иск на YouTube и Google за размещение мошеннических видеоВ качестве примера истцы привели недавний инцидент с Twitter.
Киршнер добавила, что в случае победы в суде она пожертвует финансовую компенсацию детской больнице.
Ранее Лайф сообщал, что Google заблокировал около 90 "связанных с Россией" ютуб-каналов.