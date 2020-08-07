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Вице-президент Аргентины подала на Google в суд за то, что поисковик назвал её вором

Она отметила, что в случае победы пожертвует компенсацию детской больнице.

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Фото © Pixabay

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер увидела некорректную выдачу при запросе в поисковой системе Google. Она обратилась в суд и попросила в срочном порядке провести компьютерную экспертизу в отношении американской компании, результаты которой послужат доказательством для жалобы. Об этом Киршнер написала в "Твиттере".

Экс-глава государства, занимавшая эту должность с 2007 по 2015 год, введя в поисковике своё имя, увидела надпись "вор Аргентинской Республики". Она отметила, что Google должна компенсировать нанесённый ей ущерб.

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В качестве примера истцы привели недавний инцидент с Twitter.

Киршнер добавила, что в случае победы в суде она пожертвует финансовую компенсацию детской больнице.

Ранее Лайф сообщал, что Google заблокировал около 90 "связанных с Россией" ютуб-каналов.

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