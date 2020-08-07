НАК показал видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

Видео © Национальный антитеррористический комитет

НАК (Национальный антитеррористический комитет) показал видео с места контртеррористической операции в Ингушетии, где были ликвидированы двое боевиков.

Кадры были сделаны в домах, где засели террористы, и на прилегающей к ним территории. Там нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство.