НАК показал видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

Видео © Национальный антитеррористический комитет
НАК (Национальный антитеррористический комитет) показал видео с места контртеррористической операции в Ингушетии, где были ликвидированы двое боевиков.
Кадры были сделаны в домах, где засели террористы, и на прилегающей к ним территории. Там нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство.
В Ингушетии отменили режим контртеррористической операцииРанее СМИ сообщили, что в ходе неё был ликвидирован один боевик.
Напомним, в ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь по силовикам. В ходе короткой перестрелки двое боевиков были нейтрализованы, одного задержали. В НАК сообщили о предотвращении теракта в республике.