Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

НАК показал видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии

Бандиты готовили теракт в республике.

212

Видео © Национальный антитеррористический комитет

НАК (Национальный антитеррористический комитет) показал видео с места контртеррористической операции в Ингушетии, где были ликвидированы двое боевиков.

Кадры были сделаны в домах, где засели террористы, и на прилегающей к ним территории. Там нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции

Ранее СМИ сообщили, что в ходе неё был ликвидирован один боевик.

Напомним, в ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь по силовикам. В ходе короткой перестрелки двое боевиков были нейтрализованы, одного задержали. В НАК сообщили о предотвращении теракта в республике.

Выбор редакции

Loading...