Толкались и таскали друг друга за волосы. Американки подрались у кассы супермаркета из-за социальной дистанции — видео

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Две женщины подрались у кассы супермаркета в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, из-за несоблюдения безопасной дистанции. Об этом сообщает The Sun.
Как отметили очевидцы, одна из покупательниц сделала другой замечание и попросила её отойти на шаг, чтобы соблюсти расстояние в шесть футов (1,82 м), которое в США считается безопасным. Чтобы подтвердить свои слова, она толкнула тележку стоявшей позади женщины.
Однако та в ответ просто продвинулась вперёд. Вскипевшая посетительница магазина, стоявшая впереди, стала сбрасывать продукты обидчицы с ленты, а затем начала драку.
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Она продолжалась несколько минут. Соперницы били друг друга и дёргали за волосы. В результате утихомирить их пришлось кассиршам.
Понять женщину, попросившую о соблюдении мер безопасности, было бы можно, если бы не одно "но": по словам свидетельницы инцидента, она находилась в магазине без защитной маски.
В результате 60-летняя Лора Барр, а именно она оказалась зачинщицей драки, была задержана полицией.
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