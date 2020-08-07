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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1353 пациента

Выздоровевшим предлагают стать донорами и сдать плазму.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 187 576 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1353 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.

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Он уверен, что, несмотря на борьбу с последствиями CoViD-19, задуматься о проблеме нужно уже сейчас.

Напомним, число случаев заражения CoVID-19 в мире превысило отметку в 19 миллионов.

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