В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1353 пациента

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 187 576 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1353 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Вылечившимся пациентам предлагают стать донорами плазмы. Так они могут помочь в борьбе с эпидемией.
"Хуже, чем пандемия". Билл Гейтс предсказал новую мировую катастрофуОн уверен, что, несмотря на борьбу с последствиями CoViD-19, задуматься о проблеме нужно уже сейчас.
Напомним, число случаев заражения CoVID-19 в мире превысило отметку в 19 миллионов.