Российскую вакцину от CoViD-19 зарегистрируют 12 августа

Российскую вакцину от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи, отправят на регистрацию 12 августа, заявил журналистам замглавы Минздрава России Олег Гриднев.
В России запатентован препарат, способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19Именно этот синдром нередко является причиной смерти при коронавирусной инфекции.
— Она пройдёт регистрацию, да. Но сейчас пойдёт последний этап испытаний, это крайне важно, — сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он добавил, что необходимо убедиться в безопасности вакцины. Ожидается, что первыми будут привиты медицинские работники и пожилые жители страны.
За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердился ещё у 5241 человека. При этом 27,1% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.