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Российскую вакцину от CoViD-19 зарегистрируют 12 августа

Первыми привьют врачей и пожилых людей.

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Фото © Минобороны РФ / ТАСС

Российскую вакцину от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи, отправят на регистрацию 12 августа, заявил журналистам замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

В России запатентован препарат, способный предотвратить цитокиновый шторм при CoViD-19

Именно этот синдром нередко является причиной смерти при коронавирусной инфекции.

Она пройдёт регистрацию, да. Но сейчас пойдёт последний этап испытаний, это крайне важно, — сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что необходимо убедиться в безопасности вакцины. Ожидается, что первыми будут привиты медицинские работники и пожилые жители страны.

За прошедшие сутки в России коронавирус подтвердился ещё у 5241 человека. При этом 27,1% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.

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