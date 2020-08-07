Российскую вакцину от CoViD-19 зарегистрируют 12 августа

Российскую вакцину от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи, отправят на регистрацию 12 августа, заявил журналистам замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

— Она пройдёт регистрацию, да. Но сейчас пойдёт последний этап испытаний, это крайне важно, — сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что необходимо убедиться в безопасности вакцины. Ожидается, что первыми будут привиты медицинские работники и пожилые жители страны.