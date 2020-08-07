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Мужчина упал с лошади и умер в Подмосковье. Он снимал ролик для соцсети

Проводится доследственная проверка.

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Фото © СУСК РФ по Московской области

В подмосковном парке обнаружили тело 67-летнего мужчины с травмами. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Подмосковью.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате падения с лошади во время съёмок видеоролика для одной из социальных сетей, — говорится в сообщении.

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Решается вопрос об изъятии из семьи второго ребёнка.

Следователи уже осмотрели место инцидента и опросили свидетелей. Проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про россиянина, который забил сына до смерти за плохое поведение и сказал, что тот упал с лестницы в подъезде. Экспертиза показала, что ребёнок погиб от травматологического шока после более чем 20 ударов.

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