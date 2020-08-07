Мужчина упал с лошади и умер в Подмосковье. Он снимал ролик для соцсети

В подмосковном парке обнаружили тело 67-летнего мужчины с травмами. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Подмосковью.

— По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате падения с лошади во время съёмок видеоролика для одной из социальных сетей, — говорится в сообщении.

Следователи уже осмотрели место инцидента и опросили свидетелей. Проверочные мероприятия продолжаются.