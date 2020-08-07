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Агутин отменил выступление на предвыборном концерте в Белоруссии

Голосование за нового президента в этой стране пройдёт 9 августа.

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Фото © Карпухин Сергей / ТАСС

Известный певец Леонид Агутин отказался выступать на предвыборных концертах в Белоруссии, последовав примеру ряда других российских артистов.

Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем, — написал он в своём инстаграме.

Артист поблагодарил жителей Белоруссии за вежливость, искренность, уважение и любовь и отметил, что эти чувства взаимны. Он также пожелал им удачи и процветания и выразил надежду на скорую встречу "при других обстоятельствах".

Ранее от выступлений на предвыборных концертах в Белоруссии отказались группы RASA, "Краски", "Кар-Мэн" и ряд других артистов.

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Также сегодня с главой её штаба провели "беседу" в милиции.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В них примут участие пятеро кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат белорусского парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и глава партии "Белорусская социал-демократическая громада" Сергей Черечень.

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