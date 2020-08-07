Агутин отменил выступление на предвыборном концерте в Белоруссии

Известный певец Леонид Агутин отказался выступать на предвыборных концертах в Белоруссии, последовав примеру ряда других российских артистов.

— Дорогие наши жители Белоруссии! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем, — написал он в своём инстаграме.

Артист поблагодарил жителей Белоруссии за вежливость, искренность, уважение и любовь и отметил, что эти чувства взаимны. Он также пожелал им удачи и процветания и выразил надежду на скорую встречу "при других обстоятельствах".

Ранее от выступлений на предвыборных концертах в Белоруссии отказались группы RASA, "Краски", "Кар-Мэн" и ряд других артистов.