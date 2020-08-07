С ветерком! Адвокат Добровинский променял свой кабриолет на самокат — видео

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Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, временно сменил свой дорогой кабриолет на арендованный самокат. Юрист объяснил свой поступок тем, что хочет, чтобы общественность больше говорила о погибшем в аварии Сергее Захарове, а не о транспорте адвоката.
— Я хотел сказать, что все пишут о машинах моих, о том, как я одеваюсь. Я приехал сегодня специально на самокате. Напишите о Захарове, о его жизни, о том, что его нет, о его детях, — сказал Добровинский журналистам.
Модный баттл на суде Ефремова. Стилист оценил в долларах образы адвокатов Добровинского и ПашаеваУ юристов из противоборствующих лагерей есть общее — на свой гардероб они денег не жалеют.
Транспорт адвокат взял в аренду и заплатил по шесть рублей за минуту использования, но остаётся неизвестным, сколько в общей сумме потратил юрист на сегодняшнюю поездку. При этом, Rolls-Royce Добровинского, на котором он приезжал на одно из заседаний, следовал за лихим адвокатом на самокате.
Напомним, кабриолет Aston Martin за 20 миллионов рублей "простом русскому адвокату", как сам себя называл Добровинский", подарил один из благодарных клиентов, рассказал юрист. В салоне автомобиля даже есть именная гравировка. А Rolls-Royce, который оценивается в 32 миллиона рублей, адвокат, вероятно, приобрёл самостоятельно.
Адвокат Добровинский громко хрюкнул в ответ Ефремову — видеоЮрист заявил, что это всего лишь отсылка к приверженности артиста московскому "Спартаку".
ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.