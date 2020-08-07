"У нас не больница". Схиигумен Сергий высказался о смерти 15-летней воспитанницы Среднеуральского монастыря

У умершей 15-летней воспитанницы Среднеуральского женского монастыря был рак головного мозга. Об этом заявил скандальный схиигумен Сергий, отметив, что смерть ребёнка для него огромная потеря.

По его словам, несовершеннолетняя находилась под постоянным наблюдением медиков, в частности, каждую неделю к ней приезжал онколог Виктор Щипицын.

— У нас не больница, но девочка была под врачебным присмотром, — сказал схиигумен.

По факту смерти ребёнка следователи проводят проверку.

— В ходе проверки предварительно установлено, что смерть ребёнка наступила из-за тяжёлого заболевания, телесных повреждений, которые говорили бы о криминальном характере наступления смерти, не имеется, — рассказали в региональном СУ СКР.