SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink — видео

Liftoff! pic.twitter.com/puG31v239X— SpaceX (@SpaceX) August 7, 2020
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с десятой по счёту группировкой микроспутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Пуск состоялся в 01:12 по времени восточного побережья США (08:12 по московскому времени).
Вместе со спутниками Starlink на орбиту на контрактной основе выводятся два спутника компании BlackSky. Запуск неоднократно откладывался.
Первая ступень Falcon 9 села на плавучую платформу в океане в 634 км от места старта. Это был уже её пятый полёт. Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в Интернет для пользователей на всей планете, включая труднодоступные районы. Эта система связи будет обеспечивать широкополосный доступ на скорости 1 Гбит/с, что является стандартом 5G.
"С чего они вообще лидеры в мире?" Рогозин бросил вызов Илону МаскуПо его словам, Crew Dragon является лишь более просторным и комфортным аналогом российского "Союза".
Напомним, ранее SpaceX опубликовала полное видео спуска на Землю корабля Crew Dragon, который был запущен американской компанией 30 мая 2020 года. На кадрах видно, что корабль приближается к поверхности Земли через атмосферу, выпускает парашюты и ударяется о воду.