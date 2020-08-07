SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink — видео

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с десятой по счёту группировкой микроспутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Пуск состоялся в 01:12 по времени восточного побережья США (08:12 по московскому времени).

Вместе со спутниками Starlink на орбиту на контрактной основе выводятся два спутника компании BlackSky. Запуск неоднократно откладывался.

Первая ступень Falcon 9 села на плавучую платформу в океане в 634 км от места старта. Это был уже её пятый полёт. Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в Интернет для пользователей на всей планете, включая труднодоступные районы. Эта система связи будет обеспечивать широкополосный доступ на скорости 1 Гбит/с, что является стандартом 5G.