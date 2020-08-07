Жители якутского села пытаются потушить лесные пожары. На помощь вылетел вертолёт МЧС — видео

В село Сватай в Якутии вылетел вертолёт для переброски аэромобильной группы МЧС на помощь в тушении лесных пожаров. Сейчас местные жители пытаются своими силами потушить огонь. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Саха.

— Вчера дождь длился с 23:00 до 2:30 ночи. Были порывы с ливнями. Но земля очень сухая, потому сильной влажности не чувствуется. Дождь очень помог в ослаблении пожара. Сегодня идёт дым. Все наши люди с утра пошли работать на тушение пожара, — рассказала замглавы села Дария Борисова.