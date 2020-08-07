Очередная версия от поклонниц Ефремова: Не мог совершить преступление, потому что никогда не пил за рулём

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Актёр Михаил Ефремов не мог совершить преступление, так как никогда не пил за рулём и не получал штрафы за вождение в нетрезвом виде. Об этом у здания Пресненского суда заявила одна из поклонниц заслуженного артиста России.

По словам фанатки, штрафы Ефремов получал только за неправильную парковку и уже оплатил их.

— Всячески стараются его очернить, опорочить, лить на него грязь, создать общественное мнение, что он такой-сякой, что он убийца, алкаш, — сказала женщина.

По её мнению, общественность замалчивает факты не только о гениальности Ефремова как артиста, но и о том, что актёр занимался благотворительностью и очень помогал людям.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения артист был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.