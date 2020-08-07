"Растут как ненормальные". Американец высадил семена, пришедшие в таинственной посылке из Китая — видео

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Житель американского штата Арканзас Дойл Креншоу высадил в почву семена, которые получил по почте в таинственной посылке из Китая. Они разрослись в зелёные растения с оранжевыми цветками и белыми плодами, передаёт FOX 59.

По словам мужчины, он посадил семена два месяца назад, до того как местные власти разослали предупреждение об их вероятной опасности. Куст рос "как ненормальный", поделился Креншоу. Что за растение теперь живёт на участке американца, не знает ни он сам, ни представители департамента сельского хозяйства штата, которые собрались удалить его для последующего изучения.

В июле Лайф сообщал, что посылки с надписями на китайском языке с семенами внутри напугали американцев. Такие "подарки" из КНР поступили жителям более 20 штатов США, а также Канады, Великобритании и Австралии.