"Как 45 лет назад". Рогозин высказался о посадке корабля Илона Маска на воду

Посадка космического корабля Crew Dragon на воду имеет недостатки и является устаревшей. Такое мнение в интервью РИА "Новости" высказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, при посадке на воду необходимо учитывать волнения океана, ветер, возможности судов спасения, что является недостатком.
— Он не предназначен для приземления на сушу. Именно поэтому американские коллеги выбрали посадку на воду, как садились 45 лет назад. Сажать на воду — это не комильфо, — заявил гендиректор госкорпорации.
SpaceX опубликовала полное видео спуска на Землю корабля Crew DragonНа кадрах видно, что корабль приближается к поверхности Земли через атмосферу, выпускает парашюты и ударяется о воду.
Ранее Рогозин назвал Crew Dragon лишь более просторным и комфортным аналогом российского "Союза" и бросил Маску вызов.