"Как 45 лет назад". Рогозин высказался о посадке корабля Илона Маска на воду

Посадка космического корабля Crew Dragon на воду имеет недостатки и является устаревшей. Такое мнение в интервью РИА "Новости" высказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, при посадке на воду необходимо учитывать волнения океана, ветер, возможности судов спасения, что является недостатком.

— Он не предназначен для приземления на сушу. Именно поэтому американские коллеги выбрали посадку на воду, как садились 45 лет назад. Сажать на воду — это не комильфо, — заявил гендиректор госкорпорации.