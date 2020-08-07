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"Как 45 лет назад". Рогозин высказался о посадке корабля Илона Маска на воду

Он отметил, что Crew Dragon не предназначен для приземления на сушу.

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Посадка космического корабля Crew Dragon на воду имеет недостатки и является устаревшей. Такое мнение в интервью РИА "Новости" высказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, при посадке на воду необходимо учитывать волнения океана, ветер, возможности судов спасения, что является недостатком.

Он не предназначен для приземления на сушу. Именно поэтому американские коллеги выбрали посадку на воду, как садились 45 лет назад. Сажать на воду — это не комильфо, — заявил гендиректор госкорпорации.

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На кадрах видно, что корабль приближается к поверхности Земли через атмосферу, выпускает парашюты и ударяется о воду.

Ранее Рогозин назвал Crew Dragon лишь более просторным и комфортным аналогом российского "Союза" и бросил Маску вызов.

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