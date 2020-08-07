Из-за коронавируса в Тоскане возродили средневековую чумную традицию

Традицию вековой давности возродили в итальянском регионе Тоскана, где во время чумы в стенах зданий стали делать специальные небольшие окна для продажи вина, сообщает ассоциация Culturale Buchette del Vino.
В Италии нашли два разных штамма коронавирусаВирусологи отметили, что этот факт объясняет, почему привычные методы лечения в некоторых случаях оказались практически бесполезны.
Чрезвычайная ситуация из-за CoViD-19 в регионе была объявлена 8 марта, и только сейчас заведения общественного питания возобновляют работу. Чтобы обезопасить себя и клиентов, предприниматели распечатали "винные окна".
— Некоторые местные жители Флоренции возобновляют использование винных окон, чтобы подавать кофе, напитки, бутерброды и мороженое в абсолютной безопасности, — говорится в сообщении.
Во времена чумы такие окна использовали, чтобы не заразиться опасной болезнью, деньги клиенты оставляли в специальных ящиках, которые продавцы дезинфицировали. Позднее, когда эпидемия спала, окна стали запечатывать, и они стали историческими объектами и особой чертой тосканской архитектуры.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило отметку в 19 миллионов. Всего на утро 7 августа в мире насчитывается 19 007 938 случаев инфицирования CoViD-19.