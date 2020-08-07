Из-за коронавируса в Тоскане возродили средневековую чумную традицию

Традицию вековой давности возродили в итальянском регионе Тоскана, где во время чумы в стенах зданий стали делать специальные небольшие окна для продажи вина, сообщает ассоциация Culturale Buchette del Vino.

Чрезвычайная ситуация из-за CoViD-19 в регионе была объявлена 8 марта, и только сейчас заведения общественного питания возобновляют работу. Чтобы обезопасить себя и клиентов, предприниматели распечатали "винные окна".

— Некоторые местные жители Флоренции возобновляют использование винных окон, чтобы подавать кофе, напитки, бутерброды и мороженое в абсолютной безопасности, — говорится в сообщении.

Во времена чумы такие окна использовали, чтобы не заразиться опасной болезнью, деньги клиенты оставляли в специальных ящиках, которые продавцы дезинфицировали. Позднее, когда эпидемия спала, окна стали запечатывать, и они стали историческими объектами и особой чертой тосканской архитектуры.