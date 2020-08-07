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Поймали в аэропорту. Певице Глюкозе запретили въезд на Украину на три года

Исполнительницу не пустили в страну из-за посещений Крыма.

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Фото © Instagram / @glukozamusic

Российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, пограничники не пропустили на Украину и запретили ей въезд в страну. Об этом сообщает пресс-служба украинской пограничной службы.

Звезду остановили в киевском аэропорту "Борисполь", куда она прилетела из Минска. Отмечается, что исполнительница планировала попасть в страну в личных целях. В погранслужбе добавили, что Глюкоза неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки.

Звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве разрешили въезд на Украину

Ранее в Киеве её сочли "угрозой национальной безопасности".

В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году. За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд на Украину на три года, — говорится в сообщении.

А рэперу Алексею Узенюку, более известному как Элджей, ранее суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины о трёхлетнем запрете на въезд в страну. По словам адвоката, решение не связано со сменой политического климата на Украине, а причина отмены в том, что артист не нарушал законодательство страны.

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