Поймали в аэропорту. Певице Глюкозе запретили въезд на Украину на три года

Российскую певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, пограничники не пропустили на Украину и запретили ей въезд в страну. Об этом сообщает пресс-служба украинской пограничной службы.

Звезду остановили в киевском аэропорту "Борисполь", куда она прилетела из Минска. Отмечается, что исполнительница планировала попасть в страну в личных целях. В погранслужбе добавили, что Глюкоза неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки.

— В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году. За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд на Украину на три года, — говорится в сообщении.