Состояние Цукерберга впервые превысило $100 млрд

Состояние основателя социальной сети "Фейсбук" Марка Цукерберга впервые превысило $100 миллиардов, он находится на третьем месте в рейтинге миллиардеров. Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние Цукерберга увеличилось на фоне запуска сервиса Reels — аналога приложения TikTok. По данным агентства, первое место в рейтинге миллиардеров занимает глава Amazon Джефф Безос (более $190 миллиардов), а на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс (свыше $120 миллиардов).
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Однако, по данным Forbes, на третьей строчке рейтинга миллиардеров находится руководитель группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($104 миллиарда), а Цукерберг идёт следом за ним.
Напомним, ранее Forbes составил список российских звёзд шоу-бизнеса с самым высоким доходом на 2020 год. На первом месте оказался певец Сергей Шнуров. Его доходы оцениваются в 8,8 миллиона долларов. В десятку рейтинга вошли Егор Крид, Баста и Филипп Киркоров.