Состояние Цукерберга впервые превысило $100 млрд

Состояние основателя социальной сети "Фейсбук" Марка Цукерберга впервые превысило $100 миллиардов, он находится на третьем месте в рейтинге миллиардеров. Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Цукерберга увеличилось на фоне запуска сервиса Reels — аналога приложения TikTok. По данным агентства, первое место в рейтинге миллиардеров занимает глава Amazon Джефф Безос (более $190 миллиардов), а на втором — основатель Microsoft Билл Гейтс (свыше $120 миллиардов).

Однако, по данным Forbes, на третьей строчке рейтинга миллиардеров находится руководитель группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($104 миллиарда), а Цукерберг идёт следом за ним.