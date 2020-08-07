Ефремова предложили проверить у психиатра после слов о "мистере Хайде"

"Это мистер Хайд". Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра видео с места ДТП Артист был сильно пьян и с трудом выполнял даже элементарные просьбы полицейских.

Ранее на процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Это создаёт проблему для защиты Ефремова. Его адвокат продолжает настаивать, что актёр вину свою не признавал, не факт, что именно он был водителем, и всё это ещё нужно доказать.