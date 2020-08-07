Ефремова предложили проверить у психиатра после слов о "мистере Хайде"

Сторона защиты потерпевших на суде о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова просит, чтобы его проверил психиатр.
— У нас в зале присутствует мистер Хайд. Надо вызвать эксперта, психиатра, — заявила на суде адвокат Анна Бутырина, которая защищает близких погибшего Сергея Захарова.
"Это мистер Хайд". Ефремов заподозрил у себя раздвоение личности после просмотра видео с места ДТПАртист был сильно пьян и с трудом выполнял даже элементарные просьбы полицейских.
Гособвинение на данный момент высказалось против вызова психиатра. Однако сторона защиты потерпевших продолжает на этом настаивать.
Ранее на процессе показали видео с нагрудного регистратора сотрудника ДПС. На кадрах сильно пьяный актёр подтверждает, что был за рулём автомобиля в момент смертельной аварии. Это создаёт проблему для защиты Ефремова. Его адвокат продолжает настаивать, что актёр вину свою не признавал, не факт, что именно он был водителем, и всё это ещё нужно доказать.