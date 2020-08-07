Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова Роман Шрамко, сам едва не попавший в ДТП с участием актёра тем вечером, объяснил, почему обматерил его после аварии. Об этом его попросил адвокат потерпевшей стороны — Александр Добровинский.
— Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом не было. Я ему и лично сказал, мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал, — сказал Роман.
Мужчина вместе с приятелем ехал в авто, которое Ефремов подрезал перед тем, как произошло смертельное ДТП с участием артиста.
— Авто Ефремова выскочило с правой стороны, из переулка, в третью полосу, его занесло немного. Мы затормозили, посигналили ему, мы ещё раз затормозили, и он сорвался и поехал. Мы ехали за ним и видели, как он без остановки въехал в авто, — рассказал он.
В суде выступил водитель, которого Ефремов подрезал за 30 секунд до ДТП. Он видел, как актёра вытаскивали с водительского сиденьяПосле этого артист попросил сигарету и спрашивал, пострадал ли кто-нибудь.
По словам Романа, он видел, как люди вытащили из машины актёра, который был один в авто. Мужчина рассказал, что артист был сильно пьян и даже никак не отреагировал на его слова о том, что он их чуть не убил.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Расследование дела завершено. В ходе первого слушания Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит.