Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП

Свидетель по делу Михаила Ефремова Роман Шрамко, сам едва не попавший в ДТП с участием актёра тем вечером, объяснил, почему обматерил его после аварии. Об этом его попросил адвокат потерпевшей стороны — Александр Добровинский.

— Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом не было. Я ему и лично сказал, мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал, — сказал Роман.

Мужчина вместе с приятелем ехал в авто, которое Ефремов подрезал перед тем, как произошло смертельное ДТП с участием артиста.

— Авто Ефремова выскочило с правой стороны, из переулка, в третью полосу, его занесло немного. Мы затормозили, посигналили ему, мы ещё раз затормозили, и он сорвался и поехал. Мы ехали за ним и видели, как он без остановки въехал в авто, — рассказал он.

По словам Романа, он видел, как люди вытащили из машины актёра, который был один в авто. Мужчина рассказал, что артист был сильно пьян и даже никак не отреагировал на его слова о том, что он их чуть не убил.