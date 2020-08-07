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Допрос Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП может пройти 11 августа

В ходе трёх заседаний по существу были допрошены около 10 свидетелей обвинения.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Допрос заслуженного артиста России Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП может пройти 11 августа. Об этом заявила судья Елена Абрамова.

Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания, — сказала Абрамова.

Три заседания по существу дела актёра прошли с 5 по 7 августа, в ходе них допросили около 10 свидетелей обвинения. Сам судебный процесс начался с предварительного заседания 30 июля.

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По мнению фанатки, артиста всячески стараются очернить и опорочить.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения артист был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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Гособвинение пока против.

В настоящее время расследование резонансного дела завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции. 5 августа в Пресненском суде столицы состоялось первое заседание по существу. В ходе слушания Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит.

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