Допрос Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП может пройти 11 августа

Допрос заслуженного артиста России Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП может пройти 11 августа. Об этом заявила судья Елена Абрамова.
— Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания, — сказала Абрамова.
Три заседания по существу дела актёра прошли с 5 по 7 августа, в ходе них допросили около 10 свидетелей обвинения. Сам судебный процесс начался с предварительного заседания 30 июля.
Очередная версия от поклонниц Ефремова: Не мог совершить преступление, потому что никогда не пил за рулёмПо мнению фанатки, артиста всячески стараются очернить и опорочить.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения артист был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В настоящее время расследование резонансного дела завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции. 5 августа в Пресненском суде столицы состоялось первое заседание по существу. В ходе слушания Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит.