Допрос Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП может пройти 11 августа

Допрос заслуженного артиста России Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП может пройти 11 августа. Об этом заявила судья Елена Абрамова.

— Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания, — сказала Абрамова.

Три заседания по существу дела актёра прошли с 5 по 7 августа, в ходе них допросили около 10 свидетелей обвинения. Сам судебный процесс начался с предварительного заседания 30 июля.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения артист был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.