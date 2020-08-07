Аккаунты Госдумы, Совфеда и Посольства РФ в США в Twitter получили правительственные метки

Список аккаунтов в Twiiter с меткой о правительственной принадлежности пополнился учётными записями Совета Федерации РФ, Госдумы и Посольств России в Великобритании, Франции и США. Такая же маркировка появилась и на странице МИД России в соцсети.
Надпись "Правительственная учётная запись, Россия" также есть на аккаунте постпредства РФ при ООН. Значка пока нет у учётных записей Посольств РФ в Испании и Белоруссии, а также у некоторых министерств, партий, депутатов Госдумы, сенаторов, общественных деятелей и руководителей госкорпораций, занимающихся в том числе добычей нефти и газа.
А накануне метка появилась на аккаунтах президента РФ, правительства и зампреда Совбеза России.
Рейвер из Сочи настолько изменился за пять лет, что его новый круг интересов удивил весь TwitterНа днях в русскоязычном сегменте Twitter завирусился пост, который доказывает, что возраст даёт о себе знать, кем бы ты ни был. Рвение к дачно-огородным делам, видимо, рано или поздно появляется у всех.
Кроме того, соцсеть промаркировала СМИ, которые контролируются государством, а также аккаунты главредов таких изданий или руководящих сотрудников. Отметки уже получили LIFE, ТАСС, РИА "Новости", "Вести" и "Вести FM", RT и личный профиль главного редактора МИА "Россия сегодня", и ряд других СМИ.
Напомним, американская компания Twitter сообщила о маркировке СМИ, находящихся под контролем властей, накануне. Специальные отметки, как рассказали в организации, получат также профили властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, включая глав МИД, послов официальных представителей и главных дипломатических лидеров.
Ранее Лайф рассказывал, что Twitter временно заблокировал аккаунт официальной кампании президента США Дональда Трампа после публикации фейкового видео.