Аккаунты Госдумы, Совфеда и Посольства РФ в США в Twitter получили правительственные метки

Рейвер из Сочи настолько изменился за пять лет, что его новый круг интересов удивил весь Twitter На днях в русскоязычном сегменте Twitter завирусился пост, который доказывает, что возраст даёт о себе знать, кем бы ты ни был. Рвение к дачно-огородным делам, видимо, рано или поздно появляется у всех.