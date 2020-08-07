Рейвер из Сочи настолько изменился за пять лет, что его новый круг интересов удивил весь Twitter

Пользователь "Твиттера" из Сочи Иван Старцев всего пять лет назад был отъявленным тусовщиком. В профиле юноша часто писал о своих клубных приключениях, которые спустя годы ещё дали о себе знать. В 2015 году, собираясь на очередную вечеринку, парень ёмко написал "Пора на рэйв". Вряд ли он подозревал, как сильно изменится круг его интересов.

Иван Старцев в 2015 году. Фото © Twitter / starzev

Спустя всего пять лет всё в том же профиле парень отчитывался об успехах не на тусовках, а на грядках. Не порадоваться за него нельзя: "У нас яблоки и помидорки черри поспели", — написал Старцев. Старшее поколение твит оценило бы. А вот миллениалы увидели в этом повод для шуток.

Фото © Twitter / starzev

Пользователь r3dpanama запостил в своём аккаунте твит-панихиду по уходящей молодости. Парень сравнил публикации Старцева за 2015 и 2020 годы. Шутка тут же стала вирусной.

Ровно пять лет прошло r3dpanama

Фото © Twitter / starzev

Сейчас у публикации почти 7 тысяч лайков и 700 репостов. В комментариях пользователи соревнуются, кто смешнее пошутит о старости или вреде рейвов на организм человека

А помидорки под рейв как классно растут ммм! konstantin00077