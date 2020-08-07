Рейвер из Сочи настолько изменился за пять лет, что его новый круг интересов удивил весь Twitter

Пользователь "Твиттера" из Сочи Иван Старцев всего пять лет назад был отъявленным тусовщиком. В профиле юноша часто писал о своих клубных приключениях, которые спустя годы ещё дали о себе знать. В 2015 году, собираясь на очередную вечеринку, парень ёмко написал "Пора на рэйв". Вряд ли он подозревал, как сильно изменится круг его интересов.
Иван Старцев в 2015 году. Фото © Twitter / starzev
Спустя всего пять лет всё в том же профиле парень отчитывался об успехах не на тусовках, а на грядках. Не порадоваться за него нельзя: "У нас яблоки и помидорки черри поспели", — написал Старцев. Старшее поколение твит оценило бы. А вот миллениалы увидели в этом повод для шуток.
Пользователь r3dpanama запостил в своём аккаунте твит-панихиду по уходящей молодости. Парень сравнил публикации Старцева за 2015 и 2020 годы. Шутка тут же стала вирусной.
Ровно пять лет прошло
r3dpanama
Сейчас у публикации почти 7 тысяч лайков и 700 репостов. В комментариях пользователи соревнуются, кто смешнее пошутит о старости или вреде рейвов на организм человека
А помидорки под рейв как классно растут ммм!
konstantin00077
В 2015-м на рейв предпенсы уже ходили. Выжившие. А сейчас пора и к земле начинать привыкать. Пойду, кстати, лук полью
MadTester3