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Девушка разыграла парней в Tinder, отвечая на сообщения репликами Алисы — 6 смешных переписок

В твиттере Наташи humortranslate появился тред, который равнодушными пользователей "Тиндера" точно не оставит, ведь каждый рискует быть обманутым.

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Гиф © Giphy

В описании профиля humortranslate указано, что она переводит часы, деньги и лучшие шутки из американского "Твиттера". По всей видимости, Наташа не только переводит, но и профессионально разводит. На этот раз — парней из "Тиндера".

Фото © Twitter / humortranslate

Придумала тест тиндер-тьюринга))) Зарегалась в "Тиндере" под именем Алиса и начала лайкать мужиков. Как только мужик мне писал, я отправляла его реплику "Яндекс.Алисе". А ответ голосового помощника отправляла мужику из "Тиндера". Как думаете, сколько мужиков поняли, что общаются с ИИ?))

Humortranslate

Фото © Twitter / humortranslate

Девушка поделилась шестью, по-видимому, самыми уморительными переписками, которые появились, когда ответы ей "подсказывала" голосовая помощница "Yandex. Алиса".

Фото © Twitter / humortranslate

Однако эксперимент получился не только смешным, но и довольно увлекательным. Пообщавшись с несколькими незнакомцами, Наташа сделала несколько интересных выводов.

Фото © Twitter / humortranslate

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Humortranslate

Фото © Twitter / humortranslate

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Humortranslate

Фото © Twitter / humortranslate

Тред быстро стал вирусным. Буквально за несколько часов он набрал больше 10 тысяч лайков и сотни ретвитов.

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