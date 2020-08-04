Девушка разыграла парней в Tinder, отвечая на сообщения репликами Алисы — 6 смешных переписок

В описании профиля humortranslate указано, что она переводит часы, деньги и лучшие шутки из американского "Твиттера". По всей видимости, Наташа не только переводит, но и профессионально разводит. На этот раз — парней из "Тиндера".

Фото © Twitter / humortranslate

Придумала тест тиндер-тьюринга))) Зарегалась в "Тиндере" под именем Алиса и начала лайкать мужиков. Как только мужик мне писал, я отправляла его реплику "Яндекс.Алисе". А ответ голосового помощника отправляла мужику из "Тиндера". Как думаете, сколько мужиков поняли, что общаются с ИИ?)) Humortranslate

Фото © Twitter / humortranslate

Девушка поделилась шестью, по-видимому, самыми уморительными переписками, которые появились, когда ответы ей "подсказывала" голосовая помощница "Yandex. Алиса".

Фото © Twitter / humortranslate

Однако эксперимент получился не только смешным, но и довольно увлекательным. Пообщавшись с несколькими незнакомцами, Наташа сделала несколько интересных выводов.

Фото © Twitter / humortranslate

СПОЙЛЕР: НОЛЬ мужиков поняли, что общаются не с живой девушкой! При этом 90% мужиков сочли "Алису" интересной Humortranslate

Фото © Twitter / humortranslate

50% мужиков удалось развести на свидание с голосовым помощником Humortranslate

Фото © Twitter / humortranslate

Тред быстро стал вирусным. Буквально за несколько часов он набрал больше 10 тысяч лайков и сотни ретвитов.